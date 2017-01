'Man United licht optie voor verlenging met Fellaini'

11 januari 2017 – Manchester United heeft de clausule om het contract van Marouane Fellaini met één seizoen verlengen geactiveerd. Daardoor ligt de Belgische middenvelder nog tot medio 2018 vast op Old Trafford. Dat meldt de BBC.



Fellaini werd in 2013 voor een slordige 32 miljoen euro gekocht van Everton en is altijd een veelbesproken speler in Manchester. Ondanks onzekerheid over zijn toekomst op Old Trafford, heeft Mourinho dus gebruikgemaakt van de clausule in zijn contract.



De 29-jarige Fellaini werd afgelopen maandag uitgejoeld door de eigen fans, maar maakte afgelopen dinsdag een doelpunt in de halve finale van de League Cup tegen Hull City (2-0 winst). Na afloop van het gewonnen bekerduel was Mourinho lovend over de Belg. "Hij heeft een ijzersterke mentaliteit en weet dat hij een zeer belangrijke speler voor mij is."