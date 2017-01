Effectief Groningen stelt zege bij Heracles al voor rust veilig

21:40 – Heracles Almelo is het nieuwe jaar niet goed begonnen. In de week waarin voorzitter en clubicoon Jan Smit aankondigde aan het einde van het seizoen na negentien jaar de voorzittershamer neer te leggen liep de ploeg van trainer John Stegeman in het thuisduel met FC Groningen tegen een pijnlijke nederlaag aan (1-4). De noorderlingen waren in een winters décor uiterst effectief en hadden aan tien minuten voldoende om Heracles op een onoverbrugbare achterstand te zetten.



Na ruim een half uur werd de ban gebroken door Mimoun Mahi en ruim vijf minuten voor rust was het Alexander Sørloth die de derde van Groningen binnenwerkte. Tussendoor pakte ook debutant Desevio Payne zijn doelpunt mee, door op fraaie wijze de 0-2 binnen te schieten. Vlak voor het einde van de wedstrijd wist Mahi na een tegenvallende tweede helft met een interessante slotfase nog zijn tweede van de avond te maken, voordat Daryl van Mieghem de eer van de thuisploeg redde door op fraaie wijze de 1-4 binnen te schieten.





Heracles was in de openingsfase van de wedstrijd de bovenliggende partij. Ondanks de winterse omstandigheden begon de ploeg van trainer Stegeman aanvallend. Zo kon Daryl van Mieghem al na drie minuten volledig vrijstaand op goal schieten, maar doordat zijn schot kracht miste kon Sergio Padt eenvoudig redding brengen. Heracles leek echter vastbesloten om snel te scoren, want de ploeg wist al in het eerste kwartier verschillende corners te verdienen. Het grootste gevaar aan de kant van de thuisploeg kwam van Samuel Armenteros, die na een uitstekend indraaiende hoekschop maar net naast kopte. Nadat Heracles de eerste twintig minuten regelmatig gevaarlijk was geweest leek Groningen dan eindelijk wakker geschrokken. Dit bleek wel toen Alexander Sørloth de bezoekers op voorsprong had moeten brengen toen hij alleen op doelman Castro af ging. Zijn geplaatste bal rolde echter langs de verkeerde kant van de paal.



Toen het weer omsloeg en het in Almelo behoorlijk ging sneeuwen leek Groningen pas echt aan de wedstrijd te beginnen. Het wist na ruim een half uur de score te openen, toen een uittrap van Bram Castro compleet mislukte en terecht kwam bij Sørloth. De spits gaf de bal mee aan Mahi, die buitenspel leek te staan maar door mocht van de arbitrage. Hij werd slecht gedekt en kon in alle rust binnenwerken: 0-1.





Nog geen vijf minuten na de openingstreffer was het alweer raak, toen debutant Desevio Payne uitstekend raak schoot. Van de 22 spelers op het veld stonden er achttien op een kluitje in het strafschopgebied van Heracles, waarna Bacuna er met de bal vandoor ging en Payne bediende. De nieuwkomer van Groningen stond volledig vrij en had alle tijd om uit te halen. Hij faalde niet en werkte vanaf een meter of 18 uitstekend binnen. Groningen zal zich hebben verbaasd over de onverwachte luxepositie waarin het verkeerde, maar hiermee hield het voor rust nog niet op. Enkele minuten na de 0-2 was het Sørloth die na zijn assist op Mahi ook zelf een doelpunt meepikte. Een uitstekende corner van FC Groningen kon door Heracles niet worden weggewerkt, waarna de bal uit de kluts terecht kwam bij Sørloth. De Noor wist wel raad met het buitenkansje en werkte binnen: 0-3.





De tweede helft begon zoals de eerste eindigde. FC Groningen voetbalde fris en had in de eerste minuten van het tweede bedrijf al verder kunnen uitlopen. Dat gebeurde al snel via Mahi, die opnieuw vanuit buitenspelpositie wist te scoren. DItmaal was de grensrechter wel alert, waardoor het feestje geen doorgang vond. Na wat kleine kansen voor beide ploegen ging het harder sneeuwen, wat de kwaliteit van de wedstrijd niet ten goede kwam. FC Groningen leek het wel prima te vinden, want het kon zich op deze manier rustig richting het einde van de wedstrijd voetballen. Heracles probeerde de achterstand nog wel te verkleinen maar was totaal niet bij machte om haar tegenstander in de problemen te brengen. De enige die er nog in leek te geloven was spits Armenteros, maar ook hij kon het tij niet keren.



Toen de meeste supporters de koude tribunes al lang en breed hadden verlaten kwam er toch nog wat leven in de brouwerij. Enkele minuten voor tijd zette Groningen nog maar eens aan en wist het prompt de 0-4 te maken. Doelman Castro werd van afstand getest met een hard schot en kon het leer nauwelijks keren. Hij had de pech dat Mahi paraat stond om de rebound binnen te werken en dat ook deed. Zijn tweede van de avond bleek niet het laatste wapenfeit van deze wedstrijd, want even later was het Daryl van Mieghem die eindelijk de schroom van zich afgooide en na verschillende mislukte pogingen op fraaie wijze de eretreffer binnenwerkte. Het werd slechts een pleister op de wonden voor Heracles, dat beter voor de dag zal moeten komen wil het in de tweede seizoenshelft de strijd om de play-offplaatsen aan kunnen gaan.