Feyenoord-fans koken van woede na bizar besluit scheidsrechter: ‘Wat worden wij genaaid’

Een opmerkelijke beslissing van scheidsrechter Stan Smit bij de wedstrijd tussen FC Groningen Onder 21 en Feyenoord Onder 21. Nadat Feyenoord op voorsprong dacht te komen, gooide de arbiter roet in het eten en besloot om de doelman van Groningen van het veld af te sturen. De keuze leidt tot veel kritiek op X.

Op beelden is te zien hoe de jeugdploeg van Feyenoord in de zestigste minuut op voorsprong denkt te komen. Een aanvaller van de Rotterdammers brak door en was eerder bij een diepe bal dan de doelman, die vervolgens veel te laat was en de speler onderuit schoffelde. De bal was echter al gespeeld en rolde over de doellijn.

Artikel gaat verder onder video

Het resultaat: rood voor de keeper en géén goal voor Feyenoord, maar een vrije trap buiten de zestien. Deze curieuze beslissing zorgt voor de nodige vraagtekens op X, waar men het niveau van de scheidsrechters in Nederland hard aanpakt. De wedstrijd tussen de jeugdploegen van Groningen en Feyenoord is belangrijk, want beide ploegen strijden om de koppositie. Feyenoord heeft in slechts één punt voorsprong op de noordelingen. Mede dankzij de arbitrale dwaling eindigde het duel in 1-1.

Het kampioenschap in deze competitie is belangrijk, want de kampioen speelt volgend seizoen mogelijk in de Betnation Divisie, oftewel de Tweede Divisie. Mocht er een Jong-ploeg uit de Betnation Divisie tussen plek tien en zestien eindigen, spelen zij een play-off wedstrijd met de kampioen van de Onder 21-competitie om uit te maken wie er volgend jaar in de hoogste amateurdivisie mag uitkomen. Op dit moment staat Jong Sparta op plek tien, terwijl Jong Almere City achtste staat met evenveel punten maar een beter doelsaldo.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: ‘Je hoort nu: Hadj-Moussa is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez vraagt zich af of men bij Feyenoord geschrokken is van de heisa rondom Anis Hadj-Moussa.