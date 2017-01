FC Utrecht wint op Kasteel dankzij invaller Peterson

14 januari 2017 – FC Utrecht heeft de goede reeks van voor de winterstop een uitstekend vervolg gegeven in Rotterdam. Tegenstander Sparta capituleerde na een late goal van invaller Kristoffer Peterson: 1-2.



De bezoekers traden in Rotterdam aan met aankoop Wout Brama op het middenveld, als vervanger van de zwaargeblesseerde Rico Strieder. Zakaria Labyad, de andere aanwinst, was nog niet fit genoeg om in de selectie te worden opgenomen. Bovendien ontbrak Giovanni Troupée vanwege een liesblessure, op zijn plek mocht Mark van der Maarel starten.





Bij de thuisploeg had Loris Brogno zich ziekgemeld, Iván Calero mocht mede daardoor als linksbuiten opdraven. Aanwinst Janne Saksela volgde de verrichtingen van zijn nieuwe ploeggenoten vanaf de reservebank. Daar zag de Fin dat Sparta een prima eerste helft speelde.



De Rotterdammers lieten het initiatief in de openingsfase aan FC Utrecht en waren er op gebrand om geen snelle tegentreffer te incasseren. Dat lukte het eerste kwartier, waarna de ploeg van Alex Pastoor ook zelf wat meer aan voetballen kwam. Die strijdwijze gecombineerd met een aantal scherpe uitbraken zorgden ervoor dat de eerste kansen niet voor Utrecht, maar voor Sparta waren.



Zakaria El Azzouzi hielp de eerste grote mogelijkheid om zeep na een flitsende actie en een steekbal van Calero. De spits kwam aan de linkerkant van het doel uit en wist met zijn mindere linkerbeen slechts het zijnet te vinden. Het voorbereidende werk van Calero was kenmerkend voor zijn bijdrage aan de eerste helft.





Het sterke optreden van de Spanjaard werd nog voor rust alsnog beloond. Jensen kon een eerste schot nog naast tikken, maar was bij een tweede kans na de corner alsnog kansloos. De bal werd door Calero van dichtbij in het doel gewerkt nadat Utrecht de bal niet goed wegkreeg: 1-0.



De voorsprong was een bonus voor de thuisploeg en een signaal naar de bezoekers dat ze meer moesten doen om het kwaliteitsverschil in de score tot uitdrukking te brengen. Dat signaal werd opgepakt door Utrecht in het laatste kwartier voor rust, maar het ontbrak aan geluk in de afwerking.



Sparta-doelman Roy Kortsmit hoefde nauwelijks in actie te komen, toch haalde hij een aantal keren opgelucht adem. Willem Janssen raakte de paal na een afgeslagen corner, Nacer Barazite schoot rakelings naast en Michel Breuer passeerde bijna zijn eigen doelman bij een poging om een voorzet van Van der Maarel weg te werken.





Na rust kon de thuisploeg niet lang meer genieten van de voorsprong. Aanvoerder Janssen bracht zijn ploeg binnen het uur langszij. Kortsmit mocht zich deze treffer deels aanrekenen. De Sparta-doelman ging onder de bal door na een mooi aangesneden vrije trap van Yassin Ayoub. Het bood Willem Janssen de mogelijkheid om de bal in een leeg doel te koppen: 1-1.



Nog nauwelijks van de schrik bekomen hielp Kortsmit Utrecht bijna ook aan de 1-2. De Sparta-goalie schoof de bal zo in de voeten van Richairo Zivkovic die Sébastien Haller voor een leeg doel in stelling kon brengen. De Fransman zorgde echter nu al voor dé misser van 2017 door de bal voorlangs te schieten.



Nieuwe pogingen van Haller, Sofyan Amrabat en Ayoub troffen ook geen doel waardoor Sparta een punt leek over te houden over te houden aan het zwaarbevochten duel. Dat was echter buiten invaller Peterson gerekend. De Zweed slalomde tussen Breuer en Denzel Dumfries door en bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman: 1-2.



De druk van de bezoekers resulteerde zo toch in de verdiende overwinning. Daarmee blijft Utrecht in de subtop met 28 punten uit achttien duels. Sparta neemt geen afstand van de gevarenzone en staat dertiende.