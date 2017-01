Hoedt scoort fraai: "Maak toevallig vaak mooie goals"

8:02 – Wesley Hoedt maakte woensdag in het duel met Genoa in de achtste finales van de Coppa Italia zijn derde officiële doelpunt voor Lazio. De Nederlandse verdediger, die medio 2015 werd overgenomen van AZ, schoot vanaf een meter of twintig prachtig raak en had daarmee een aandeel in de 4-2 overwinning van zijn Romeinse werkgever op de oudste club van Italië.



"Ik draag mijn doelpunt op aan mijn vriendin en dochter", reageerde Hoedt na afloop voor de camera van Lazio TV. "Ik kan vaker goals maken, daar heb ik de voeten voor. Daarnaast kan ik ook trefzeker zijn met het hoofd, maar toevallig maak ik vaak mooie treffers."



Hoedt heeft naar eigen zeggen ook op mentaal vlak progressie geboekt in Italië. Gemaakte fouten halen hem niet meer uit zijn spel. "Dat is onderdeel van het spel, aangezien ik altijd probeer op te bouwen", legde hij uit. "Mentaal gezien ben ik enorm gegroeid en als ik een fout maak, haalt mij dat niet uit mijn spel. Ik blijf geconcentreerd en haal zo goed mogelijk het einde."