KNVB kondigt veranderingen in het pupillenvoetbal aan

15:59 – Voor de jongste generatie voetballers van ons land gaat het voetbal er vanaf komend seizoen anders uitzien. De KNVB kondigt zaterdag op de eigen website aan dat de wedstrijden op een andere manier zullen worden gespeeld en dat moet 'bijdragen aan het spelplezier en de ontwikkeling van het kind op elk niveau'.



De KNVB meldt dat kinderen van zeven tot twaalf jaar wedstrijden gaan spelen op kleinere veldjes in kleinere teams. "Daardoor komen ze vaker aan de bal komen en kunnen ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau", meldt de bond. "Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen."



De pupillen van de Onder 8 en Onder 9 gaat in de nieuwe opzet wedstrijden spelen op een kwart veld met teams van zes spelers. Momenteel spelen de teams nog met zeven spelers op een half veld. Wat ook opvallend is, dat de spelers niet meer in gaan gooien maar zullen moeten indribbelen. Ook wordt de scheidsrechter vervangen door een zogenaamde 'spelbegeleider'. De KNVB meldt dat ongeveer 300.000 jonge voetballers met deze veranderingen te maken krijgen.



"Kinderen meer voetbalplezier geven en nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen", zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken."



De KNVB meldt dat 82% van de 1208 verenigingen die aan de enquête van de bond over de vernieuwingen hebben deelgenomen, de nieuwe visie onderschrijft.