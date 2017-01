Chapecoense speelt eerste wedstrijd sinds vliegramp

23:25 – Zaterdag heeft Chapecoense haar eerste wedstrijd sinds de vliegramp eind november, waarbij vrijwel de hele selectie van de club om het leven kwam, gespeeld. In eigen stadion werd een oefenduel afgewerkt tegen de Braziliaanse kampioen Palmeiras. De ontmoeting eindigde in 2-2.



Chapecoense-spelers Alan Ruschel en Jackson Follmann overleefden het ongeluk. Zij ontvingen vanavond de beker van de Copa Sudamericana. De Braziliaanse club was op weg naar de finale van dat toernooi toen het vliegtuig met aan boord de selectie en technische staf neerstortte in Colombia. Atlético Nacional, de tegenstander in de eindstrijd, wilde de finale niet meer spelen en vond dat de trofee naar Chapecoense moest gaan.



Komende donderdag (lokale tijd) speelt Chapecoense haar eerste competitieve duel sinds de ramp. Joinville is dan de tegenstander.