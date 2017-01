Meer slecht nieuws voor PL-hekkensluiter Sunderland

20:50 – De donkere wolken blijven zich maar samenpakken boven het Stadium of Light van Sunderland. Afgelopen weekend maakte aanvaller Victor Anichebe tegen West Bromwich Albion zijn rentree na een periode met blessureleed, en in die met 2-0 verloren wedstrijd is de spits wederom geblesseerd geraakt. Hij staat daardoor nu zo'n tien weken buitenspel.



Dat bevestigt Sunderland op de eigen website. Anichebe maakte in de wedstrijd tegen West Brom zijn rentree en kwam als invaller in het veld, maar liep al snel een knieblessure op. De kwetsuur is ernstig, meldt de hekkensluiter van de Premier League. Sunderland verwacht dat Anichebe zo'n tien weken zal moeten herstellen van zijn knieblessure.



Het wegvallen van de spits betekent nog meer slecht nieuws voor trainer David Moyes, die onlangs ook al keeper Jordan Pickford een zware blessure op zag lopen. Bovendien is sterkhouder Patrick van Aanholt op weg naar de uitgang, hij stapt waarschijnlijk op korte termijn over naar concurrent Crystal Palace.