Spits Defoe zet punt achter carrière na nul treffers in zeven duels

Jermain Defoe stopt met voetballen. De aanvaller besluit om per direct zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, waardoor hij zijn periode bij Sunderland niet afmaakt. De aanvaller maakt het nieuws bekend via zijn Twitterpagina.

'Na 22 jaar heb ik besloten om te stoppen met profvoetbal. Voetbal zal altijd in mijn bloed blijven. Ik kijk met trots en tevredenheid terug op de gezegende carrière die ik heb gehad. Nu kijk ik er naar uit om 'quality time' met mijn vrienden en familie te hebben', schrijft Defoe, die als zeventienjarige debuteerde bij West Ham United. Het was het begin van een prachtige carrière langs Bournemouth, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Sunderland en Rangers FC.

Afgelopen winter keerde hij terug bij Sunderland nadat Giovanni van Bronckhorst hem bij Rangers FC niet meer nodig had. In Schotland vervulde de aanvaller een dubbelrol als speler-assistent, maar de Nederlandse oefenmeester besloot om hem uit de staf te halen. Hij zag Defoe alleen als speler, maar veel minuten leverde dat niet op. Daardoor ging de Engelsman voor zijn kans bij Sunderland, waar hij eerder al twee jaar onder contract stond.

Na zeven wedstrijden en nul dolpunten heeft hij besloten om het seizoen bij de Black Cats niet af te maken en per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Defoe gaat de boeken in als ideale supersub. In de Premier League maakte hij 24 doelpunten als invaller, geen enkele speler deed dat vaker. Bij de nationale ploeg van Engeland scoorde hij zeven van zijn twintig doelpunten toen hij als wissel binnen de lijnen was gekomen. In totaal scoorde de doelpuntenmaker in 788 wedstrijden 306 doelpunten.