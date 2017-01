Wenger moet vier wedstrijden toekijken na wangedrag

19:42 – Arsène Wenger is door de tuchtcommissie van de Engelse voetbalbond FA voor vier duels geschorst. De manager werd in de slotfase van het duel tussen Arsenal en Burnley naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Jonathan Moss wegens commentaar op de leiding en het duwen van de vierde official.



In blessuretijd gaf scheidsrechter Moss een strafschop aan Burnley en dat maakte Wenger woest. Hij schold op de vierde official en zou hem daarbij zelfs een duw hebben gegeven. Ook zou de trainer Moss hebben uitgemaakt voor 'valsspeler' toen hij naar de tribune werd gestuurd.



Wenger toonde zich direct na afloop schuldbewust een bood direct zijn excuses aan. Desondanks heeft de FA besloten om hem voor vier duels te schorsen. Daarnaast moet de Fransman een boete betalen van ongeveer 30.000 euro.