Beugelsdijk: "Al zet je Louis van Gaal voor deze groep"

18:22 – Tom Beugelsdijk voelde zich zondag machteloos met ADO Den Haag op bezoek bij Ajax. De Residentieclub had weinig kans tegen de Amsterdammers: 3-0. ADO staat vijftiende in de Eredivisie, met vier punten meer dan hekkensluiter Go Ahead Eagles.



"Ik heb me vandaag (zondag, red.) wel geërgerd. Vooral omdat je weet dat je niet beter kan. Ik hoop dat er snel wat bij komt. Op dit moment hebben we het heel moeilijk. Daar kun je de trainer ook niet de schuld van geven. Al zet je Louis van Gaal voor deze groep, dan haal je er niet meer uit. Het ligt nu gewoon aan de kwaliteit", aldus Beugelsdijk tegenover FOX Sports.



Ruben Schaken sluit zich aan bij de woorden van de centrale verdediger. "Liever gisteren dan vandaag. We hebben nu vier jongens op proef. Dat zijn goede spelers. Hopelijk komt het snel rond." ADO hoopt in de komende dagen Guyon Fernandez, Jan Wuytens, Donny Gorter en Abel Tamata te kunnen contracteren.