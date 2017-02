Advocaat heet Vd Wiel weer welkom bij eerste elftal

17:34 – Gregory van der Wiel is weer welkom bij het eerste elftal van Fenerbahçe. Coach Dick Advocaat zette de Nederlandse rechtsback anderhalve maand geleden uit de selectie en vertelde de speler dat hij het beste op zoek kon naar een nieuwe club. Van der Wiel is er in januari echter niet in geslaagd een nieuwe werkgever te vinden.



Van der Wiel werd in december samen met Emmanuel Emenike uit de selectie van Fenerbahçe gezet. Advocaat was niet te spreken over de houding van het tweetal. "Het is beter dat zij een nieuwe club vinden. Er zijn hier regels en die moet je volgen. Die gelden voor iedereen", mopperde de Nederlandse oefenmeester destijds op een persconferentie.



Volgens het Turkse NTV Spor leek Van der Wiel op weg naar Hull City, terwijl voor Emenike een transfer naar Rusland lonkte. Tot een overgang kwam het echter niet en daarom heeft Advocaat besloten beide spelers weer in genade aan te nemen.