'Berahino zat schorsing uit wegens drugsgebruik'

12:22 – Saido Berahino kwam in oktober en november vorig jaar geen minuut in actie voor West Bromwich Albion. Volgens zijn toenmalige club - de 23-jarige aanvaller verhuisde deze winter voor 14 miljoen euro naar Stoke City - had dit te maken met zijn matige conditie. The Daily Mail stelt echter dat zijn afwezigheid een heel andere reden had.



De Engelse krant meldt vrijdag dat Berahino een schorsing van twee maanden heeft uitgezeten omdat de FA hem had betrapt op het gebruik van drugs. Het middel dat hij had gebruikt staat niet op de lijst van verboden middelen van het wereldantidopingagentschap WADA, toch tolereert de FA geen drugsgebruik. Wel houdt het sancties voor een dergelijk vergrijp binnenskamers vanwege de WADA-regels.



Mark Hughes, de manager van Stoke City, bevestigt dat Berahino een straf heeft uitgezeten bij zijn vorige werkgever. Verdere details en de aanleiding voor de sanctie wil hij echter niet geven.