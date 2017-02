Enrique: "Hopelijk zijn we Piqué en Rafinha niet lang kwijt"

20:06 – Barcelona won zaterdagavond zonder problemen van Athletic Bilbao (3-0). Desondanks waren er na afloop toch de nodige bezorgde gezichten vanwege de blessures van Gerard Piqué en Rafinha. Luis Enrique gaf een update over het duo op de clubwebsite.



"Bij Piqué gaat het om een lichte verrekking. We wilden met hem absoluut geen risico nemen", zo verklaart de manager. "Rafinha heeft een nare snee opgelopen, maar ik hoop dat we ze allebei niet al te lang kwijt zullen zijn." De regerend kampioen van Spanje heeft namelijk een paar zware weken voor de boeg met de dubbele bekerontmoeting tegen Atlético Madrid en het Champions League-treffen met Paris Saint-Germain.



Enrique zal dan ook tevreden zijn dat hij Luis Suárez niet hoefde te gebruiken tegen Bilbao, al spreekt hij zelf niet van rotaties. "Als je kampioen wil worden en ook mee wil strijden om andere prijzen dan moet je het met de hele ploeg doen. De spelers die we nog niet zoveel gezien hebben en vandaag speelden, hebben het uitstekend gedaan. Zeker omdat een wedstrijd tegen Bilbao nooit makkelijk is, of je nou uit- of thuisspeelt."