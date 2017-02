Faber: "Laat het een goede les zijn voor de jongens"

9:18 – Ernest Faber zag FC Groningen in eigen huis een 1-0 voorsprong verspelen tegen Excelsior. Volgens de trainer had zijn ploeg dat in eerste instantie aan zichzelf te danken vanwege slordig spel en veel balverlies. Hij hoopt dat Groningen ervan leert om er in de volgende wedstrijd weer te kunnen staan.



"Het was een matige wedstrijd van onze kant: te laag tempo, verkeerde eerste aanname, slordig in de passing", begint Faber in gesprek met FOX Sports. "Dan geef je de tegenstander altijd hoop. Dit moet een goede les zijn voor de jongens. Het is niet dat ze het niet kunnnen, ze kunnen het makkelijk. Soms moet je niet te moeilijk doen en gewoon laten zien dat je het kunt."



Faber stelde dat vooral het balverlies een groot probleem was. "Als wij de bal hebben, kunnen we gewoon ons eigen spel spelen. Maar als je hem steeds kwijt bent dan kom je daar nooit aan toe. Het is teleurstellend omdat ik weet dat we beter kunnen. Maar daar moeten we nog heel veel voor doen. Het hoeft niet altijd super goed te zijn, ook als je 1-0 wint doe je goede zaken. Maar nu laten we het gewoon liggen", besloot hij.