Kluivert in Kerkrade voor zoon: "Alleen maar trots"

12:47 – Patrick Kluivert is zondag aanwezig bij het duel tussen Ajax en Roda JC in Kerkrade. Zijn zoon, Justin Kluivert, begint in de basis en de oud-spits ziet hem voor het eerst in actie in het eerste elftal van de Amsterdammers. Het basisdebuut van de aanvaller bekeek hij op TV.



Kluivert had het liefst afgelopen week al naar de Amsterdam ArenA willen komen, zegt hij tegenover Ajax TV. "Maar toen speelden wij ook een heel belangrijke wedstrijd", aldus de technisch directeur van Paris Saint-Germain. "Dat was wel heel jammer, ik was liever al naar de ArenA gekomen. Maar hij maakte in ieder geval een fantastische indruk."



De oud-spits is trots op de weg die zijn zoon heeft afgelegd. "Ik ben alleen maar trots en hoop dat hij vandaag zijn eerste goal gaat maken. Ik sta hier als een hele trotse vader, dat kun je wel aan me zien. Hij heeft hetzelfde traject doorlopen als ik. Het is schitterend om dat mee te mogen maken als vader", besluit hij.