Benfica weer aan kop na ruime overwinning op Nacional

20:55 – SL Benfica blijft koploper in de Portugese competitie. Dankzij een 3-0 overwinning op Nacional behoudt het een voorsprong van twee punten op FC Porto. Nummer drie Sporting volgt op ruime achterstand met tien punten minder.



Jonas zette Benfica na een klein half uur op voorspring in Lissabon. Tien minuten later was hij ook verantwoordelijk voor de verdubbeling. In de slotfase deelde Kostas Mitroglou eveneens mee in de feestvreugde door de eindstand op 3-0 te bepalen.



De titelstrijd gaat door de nederlaag van Sporting dit weekend tussen Benfica en Porto. Benfica moest winnen, nadat het vorige week had verloren. Nacional staat met een zeventiende plek in de degradatiezone. Het is twee punten verwijderd van een veilige plek.