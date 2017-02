Blind: "Bulgarije en Luxemburg moeten zes punten zijn"

12 februari 2017 – Bondscoach Danny Blind gelooft nog altijd dat het Nederlands elftal de WK-kwalificatie met succes kan afronden. Oranje neemt het binnenkort op tegen Bulgarije en Luxemburg en staat gedeeld tweede in de groep.



"Bulgarije en Luxemburg moeten zes punten zijn. Als we die punten halen en je kunt een gaatje naar Zweden maken, want die krijgen we nog thuis, dan is dat goed", vertelt Blind bij Studio Voetbal. "Bij Zweden hebben we toen heel dure punten laten liggen. Het had nu al een gat moeten zijn. Wij moeten die tweede plek kunnen halen, als ik kijk naar onze kwaliteiten."



"We staan daarnaast binnen het bereik van Frankrijk, maar je bent ook reëel dat je ziet dat zij kwalitatief de beste zijn in deze groep. Het blijft en is voetbal. Je moet wel altijd als doelstelling hebben om voor een goed resultaat te gaan, ook uit tegen Frankrijk."



Spelers in het buitenland

Blind is daarnaast van mening dat Nederlandse spelers in het buitenland niet altijd hoeven te spelen om geselecteerd te worden. "De kwaliteit en fitheid moeten leidend zijn. Houding en gedrag komen daar ook bij kijken. Als de verschillen kwalitatief klein zijn, kan speeltijd ook een criterium zijn. Vincent Janssen speelt weinig, maar traint wel bij de nummer twee van Engeland.""Janssen speelt op dat moment dat hij speelt vrij acceptabel, maar dat gaat een eigen leven leiden over hoe hij speelt. Dan roept een oud-voetballer in Engeland weer wat. Maar we hebben geen drie jongens bij AC Milan, zoals dat vroeger het geval was. Een speler in de Nederlandse competitie is daarnaast lastig te vergelijken met iemand in het buitenland.""Ik heb met Janssen gesproken over zijn situatie en de belangstelling. Hij kiest ervoor om de strijd aan te gaan en ik wil het jaar volmaken."