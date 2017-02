Onana: "Goed om nog aantal jaren bij Ajax te ontwikkelen"

8:58 – Ajax nam afgelopen zomer afscheid van Jasper Cillessen en haalde Tim Krul als vervanger van de naar FC Barcelona vertrokken goalie. Omdat de huurling van Newcastle United echter nog niet fit was, keepte Andre Onana tijdens de overbruggingsperiode. Dat deed de Kameroener echter zo goed dat hij nooit meer onder de lat verdween. Waarschijnlijk leiden de knappe prestaties van de sluitpost snel tot een contractverlenging.



En dat terwijl Onana voor het seizoen nog zijn geduld leek te verliezen. "Na mijn komst uit Barcelona besefte ik dat ik niet direct in het eerste zou staan, dus ik had geen moeite met mijn rol achter Jasper Cillessen en Diederik Boer. Maar toen Peter Bosz kwam en de situatie niet veranderde, wilde ik niet meer wachten. Het was beter dat ik zou vertrekken", blikt de Afrikaan terug in gesprek met De Telegraaf. "Maar Edwin (van der Sar, red.) zei dat ik pas twintig, nog een kind was en dat ik geduld moest hebben. Twintig is niks voor een keeper. Nu speel ik en denk ik dat het goed is om me nog een aantal jaren bij Ajax te ontwikkelen. In januari heeft Marc Overmars bij mijn manager aangegeven dat Ajax met me door wil", aldus Onana.



Onana kreeg dit seizoen slechts elf doelpunten om de oren in twintig optredens in de Eredivisie. Mede door zijn goede vorm verkoos hij een winters verblijf bij Ajax boven Afrika Cup-deelname met Kameroen. "Dit was het beste voor Kameroen en mijzelf", stelt Onana. "Kameroen heeft nu geen keepers die op topniveau spelen. Daarom moet ik me bij Ajax verder ontwikkelen om mijn land later goed te vertegenwoordigen. Hopelijk krijg ik later nog de kans om de Afrika Cup te winnen. Nu heb ik als supporter staan juichen. Ik heb de jongens gefeliciteerd toen ze me feestend uit bed belden", lacht Onana.