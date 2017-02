Ancelotti steekt middelvinger op: "Want ik werd bespuugd"

23:02 – Zelden is Bayern München-coach Carlo Ancelotti op wangedrag te betrappen, maar zaterdag liet hij zich na de uitwedstrijd tegen Hertha BSC (1-1) even gaan. De Italiaanse oefenmeester stak zijn middelvinger op naar de fans uit Berlijn, gaf hij later toe.



"Ja, ik heb dat gebaar gemaakt. Want ik werd bespuugd", legde Ancelotti uit tegenover Bild. De emoties bij Hertha - Bayern liepen op het einde hoog op. De thuisclub leek met 1-0 te gaan winnen, maar in de zesde minuut van de extra tijd, die eigenlijk vijf minuten zou bedragen, zorgde Robert Lewandowski voor de 1-1 namens de bezoekers.



Bayern heeft nu acht punten voorsprong op nummer twee RB Leipzig, dat zondag nog wel in actie komt.