Olympiakos schakelt Osmanlispor van Maher uit in Europa

19:14 – De Europa League zit erop voor Osmanlispor en Adam Maher. In eigen huis werd er met 0-3 verloren van het Griekse Olympiakos. De heenwedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel en dus zijn de laatste 32 het eindstation voor de Turken.



Spits Karim Ansarifard tekende voor twee doelpunten aan de kant van Olympiakos en voormalig sc Heerenveen-speler Tarik Elyounoussi was eveneens trefzeker in Turkije. Alle drie de doelpunten werden in de tweede helft gemaakt. Maher speelde negentig minuten lang bij Osmanlispor maar kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.



Olympiakos voegt zich door de overwinning bij Manchester United, Schalke 04 en Krasnodar Die ploegen bereikten woensdag al de volgende ronde in de Europa League. De loting voor de achtste finales vindt vrijdag 24 februari om 13.00 uur plaats.