Coëfficiëntenlijst: hoe is de situatie van nu en 2017/18?

10:27 – Dat de kampioen van Nederland zich vanaf het seizoen 2017/2018 via de voorrondes moet zien te plaatsen voor de Champions League, was al lang en breed bekend. Toch was er nog een greintje hoop: als een land in de top-tien van de UEFA-coëfficiëntenlijst de CL-winnaar herbergt, dan mag de elfde plek op de ranking namelijk ook een ploeg rechtstreeks de CL in sturen. Deze hoop is echter ook al vervlogen, omdat plek elf ook niet meer haalbaar is voor Nederland.



Door de resultaten van de Nederlandse ploegen in Europa is het niet meer mogelijk om de elfde plaats, die op dit moment bekleed wordt door Tsjechië, te bereiken. Ook niet als Ajax, de als enige overgebleven Nederlandse club in Europa, de Europa League wint. Momenteel staan 'we' op de dertiende plaats op de coëfficiëntenlijst.



Dat wil niet zeggen dat er niets meer op het spel staat van Nederland. Als Ajax de nodige punten sprokkelt, kan dat een gunstigere positie opleveren voor het seizoen 2019/2020 en de daaropvolgende jaargangen. De coëfficiëntenlijst van de UEFA komt tot stand op basis van de prestaties van landen in de laatste vijf seizoenen. Ajax heeft de afgelopen vijf jaar de meeste punten gesnoept: 56 stuks. PSV en AZ volgen met respectievelijk 48,5 en 35,5 punten.



In het huidige seizoen staat Nederland wat betreft het verzamelde aantal punten op plaats 12. Er zijn 7.300 punten bij elkaar gesprokkeld door de Nederlandse clubs.



Stand op de coëfficiëntenlijst

Situatie voor 2017/2018

10. Turkije: 38.00011. Tsjechië: 33.17512. Zwitserland: 32.07513. Nederland: 29.26314. Griekenland: 27.70015. Oostenrijk: 25.350Kampioen van Nederland: twee voorrondes voor CLNummer twee van Nederland: drie voorrondes voor CLBekerwinnaar: twee voorrondes voor ELNummer drie en vier: drie voorrondes voor EL