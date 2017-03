Moses verlengt bij Chelsea, Benfica bindt goaltjesdief

14:19 – Victor Moses heeft vandaag (woensdag) een nieuw contract ondertekend bij Chelsea. De 26-jarige buitenspeler heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2021 op Stamford Bridge houdt, zo melden The Blues via de officiële clubkanalen.



Het is een mooie beloning voor Moses, die dit seizoen na diverse uitleenbeurten bij andere clubs zijn plaatsje veroverd heeft in het succesvolle elftal van coach Antonio Conte. De Nigeriaanse international stond sinds 1 oktober in ieder Premier League-duel van Chelsea in de basis. Op de rechterflank in de befaamde 3-4-3 formatie van Conte is Moses helemaal opgebloeid. Moses staat als sinds 2012 onder contract bij Chelsea, waarvoor hij tot dusver tot 72 wedstrijden en veertien doelpunten kwam.



Jonas

Ondertussen heeft ook Benfica bekendgemaakt dat een belangrijke speler zijn contract heeft verlengd. De Braziliaanse aanvaller Jonas Gonçalves Oliveira, kortweg Jonas, heeft tot medio 2019 bijgetekend in Lissabon. De 32-jarige aanvaller produceerde maar liefst 76 doelpunten in 99 wedstrijden voor Benfica, dat hem in 2014 overnam van Valencia.Jonas maakte vorig seizoen maar liefst 36 goals voor Benfica in alle officiële competities.