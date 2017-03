Wiegman: "Spelen tegen toplanden is precies wat we willen"

12:15 – Sarina Wiegman krijgt als bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal de taak om de Oranje Leeuwinnen zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK 2017 in eigen land. In het kader van de voorbereiding werd er woensdag een 1-0 oefenzege op China geboekt op de vriendschappelijke Algarve Cup in Portugal.



In het zuiden van Portugal moeten de eerste stappen richting het EK in eigen land worden gezet, zo geeft Wiegman aan op de website van de KNVB. "We spelen in een poule tegen toplanden als Zweden, Australië en China. Dat zijn toplanden, maar het is ook precies wat we willen. Want straks op het EK moeten we ook tegen toplanden presteren. Daarnaast is dit een mooie week om dingen uit te proberen. Bijvoorbeeld om te kijken welke opties je hebt in de samenstelling van je team. Tegelijkertijd kan ik alle speelsters die mee zijn speeltijd geven. Daardoor kan iedereen laten zien hoe ver ie is", stelt Wiegman.



Renate Jansen kroonde zich met het beslissende doelpunt tegen China tot matchwinner namens de Oranje-dames. "Voor mijn gevoel heb ik zelf een goede wedstrijd gespeeld. Het is ook een mooi moment om me te laten zien, zeker in aanloop naar het EK", zegt de aanvalster van FC Twente.