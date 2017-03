Koeman ziet Tottenham als voorbeeld voor toekomst

5 maart 2017 – Ronald Koeman verloor zondag met Everton de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur met 3-2. De Nederlandse manager stelt dat zijn werkgever wat betreft groei voor de toekomst kan leren van de tegenstander uit Londen.



Tottenham eindigde vorig jaar als derde in de Premier League en staat nu zelfs op plaats twee. "Ze hebben nu twee of drie jaar op rij gehad waarin ze met dezelfde spelers konden spelen. Het heeft allemaal met tijd te maken, dat is wat we nodig hebben. Als we de tijd krijgen om ons te verbeteren, dan is dat de volgende stap voor de club", aldus Koeman bij de BBC.



Dele Alli zette Tottenham in de tweede minuut van de extra tijd op 3-1, maar een minuut later kwam Everton via Enner Valencia terug tot 3-2. "Het was spannend tot de laatste seconde", reageerde Koeman. "We begonnen heel goed aan de wedstrijd en maakten het lastig voor Tottenham om ruimte tussen de linies te vinden. We zijn echter afgestraft voor onze fouten."