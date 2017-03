ErediVisie: de scheidsrechters maken er een potje van

12:15 – De Eredivisie stond afgelopen weekend op zijn kop. Feyenoord en Ajax wisten voor het eerst in 2017 niet tot winst te komen, in een speelronde die overschaduwd werd door het flinke aantal arbitrale fouten. FCUpdate.nl pikt, zoals op elke maandag in deze rubriek, de opvallendste zaken eruit. Met naast de scheidsrechterlijke dwalingen ook een opmerkelijke boete, een veelscorende verdediger en een nat pak.



Antonia moet De Koning betalen

Jarchinio Antonia pakte afgelopen vrijdag met Go Ahead Eagles een knap punt tegen sc Heerenveen (2-2), maar verloor door de wedstrijd in Friesland wel wat geld. Hij heeft namelijk een afsprak met zijn trainer, Hans de Koning. "Nu moet ik hem betalen, want ik heb geen assist gegeven of goal gemaakt", sprak Antonia bij FOX Sports. Het geld komt in een potje terecht. "Daar gaan we dan aan het einde van het seizoen iets mee doen. Het is 5 euro. Anders had hij 5 euro in het potje moeten doen, maar nu ga ik dat doen", aldus Antonia. Hij was wel blij met het 'gestolen punt' in Heerenveen. Deze kwam overigens tot stand omdat invaller Leon de Kogel zijn eerste eredivisiegoal in 796 minuten maakte.



Moreno on fire

Wie Hectór Moreno in zijn team heeft staan bij een managerspel, heeft een goed weekend achter de rug. De verdediger van PSV scoorde maar liefst twee keer in de thuiswedstrijd tegen Roda JC (4-0 winst). Bij beide doelpunten was het recept hetzelfde: twee keer slingerde Andrés Guardado een hoekschop op het hoofd van zijn Mexicaanse landgenoot, die nog maar eens aantoonde een echte kopspecialist te zijn. Dankzij zijn dubbelklapper tegen het krachteloze Roda JC is Moreno de meest scorende verdediger in de Eredivisie. De Mexicaan is Dario Dumic (NEC, 4 goals) en Davinson Sánchez (Ajax, 4 goals) gepasseerd en houdt ook Tom Beugelsdijk (ADO, 3 goals), Eric Botteghin (Feyenoord, 3 goals) en Giovanni Troupée (FC Utrecht, 3 goals) achter zich. Overigens maakte geen enkele PSV'er dit seizoen meer goals in het eigen stadion dan Moreno (Opta). Door de zege op Roda JC is de Eindhovense club overigens ingelopen op Feyenoord en Ajax, die nog respectievelijk acht en vier punten voor staan.



Wat zijn die scheidsrechters aan het doen?

Op fantastische wijze hebben de doellijntechnologie en de videoscheidsrechter dit seizoen hun intrede gemaakt in het Nederlandse voetbal, maar des groter is het gemis van deze hulpmiddelen bij de wedstrijden waarin de scheidsrechter het op eigen kracht moet doen. Bij meerdere eredivisieduels speelden de arbiters dit weekend een negatieve hoofdrol. Denk bijvoorbeeld aan Serdar Gözöbüyük bij FC Utrecht-ADO. Guyon Fernandez werd hard gevloerd binnen de zestien meter, maar kreeg geen pingel. "Je kan op meerdere manieren bestolen worden, maar dit is wel de meest vieze manier", zei de spits na afloop tegen Omroep West. Gözübüyük bood zijn excuses aan, maar daar kocht ADO weinig voor. "Die heb ik niet aanvaard. Wat heb ik aan excuses? Ik ben naar ADO gekomen om in de Eredivisie te blijven", zei Groenendijk bij de NOS.





Ook bij Sparta-Feyenoord was het raak. Op Het Kasteel volgden twee arbitrale blunders zich binnen twee tellen op. Eerst floot scheidsrechter Danny Makkelie niet bij een overduidelijke overtreding van Bilal Basaçikoglu op Sparta-doelman Roy Kortsmit, daarna werd er niet geconstateerd dat de bal van Bilal de doellijn gepasseerd had. Waar Feyenoord vorige week tegen PSV nog geholpen werd door de doellijntechnologie, hunkerde het dit keer naar dit hulpmiddel. Maar eigenlijk had het dus niet zover moeten komen, aangezien er al een overtreding gemaakt werd. Het is kwalijk dat de arbitrage bij beide gevallen helemaal fout zat.

En alsof dat nog niet genoeg was, ging scheidsrechter Bas Nijhuis ook de mist in tijdens Groningen-Ajax. Hoewel Andre Onana te veel treuzelde aan de bal, maakte Bryan Linssen natuurlijk gewoon een overtreding op de goalie van Ajax. Daar waren alle partijen het na afloop over eens, waaronder Nijhuis zelf. De roep om een permanente videoscheidsrechter wordt steeds groter, zeker nu de meerwaarde bewezen is.