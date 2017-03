KNVB bekijkt voorstellen voor verbetering voetbalpiramide

18:22 – Dit seizoen is er in Nederland voor het eerst sinds 1954 sprake van promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal. De KNVB heeft inmiddels twee voorstellen ontvangen voor verbetering van die voetbalpiramide. Het eerste betreft het aantal contractspelers voor amateurclubs en het tweede voorstel gaat over de instroom van beloftenteams.



Afgelopen maandag vergaderden vertegenwoordigers van de Tweede en Derde divisie, Eerste divisie, Eredivisie, de ledenraad amateurvoetbal en directie van de KNVB over de kwesties. Clubs uit de Eerste en Tweede Divisie lieten eerder al weten het vervelend te vinden met een verplicht aantal contractspelers te moeten werken. Veertien clubs kregen zelfs al puntenaftrek, omdat ze niet het juiste aantal contractspelers hadden. Er ligt nu een voorstel waarbij de clubs minder spelers onder contract hebben staan. Daarbij geldt: hoe beter de jeugdopleiding van een club, hoe minder verplichte contractspelers. Ook het aantal uren in het contract gaat naar beneden: tien (Tweede Divisie) en acht (Derde Divisie).



Het tweede voorstel gaat over de instroom van beloftenteams. Die zou beperkt moeten worden tot maximaal vier beloftenteams in een competitiepoule van achttien clubs. De amateurclubs gaan akkoord met een regeling waarin de beloftenteams bovenin de voetbalpiramide instromen. Dat zou mogelijk moeten zijn vanaf het seizoen 2018/2019.



Over de twee voorstellen wordt tijdens de bondsvergadering van dinsdag 21 maart verder gepraat. Dan worden de ideeën verder uitgewerkt waarna er pas een definitief besluit genomen wordt.