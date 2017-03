Stuivenberg: "Tref natuurlijk liever een club uit een ander land"

21:52 – KRC Genk is weliswaar actief in de Europa League, maar in de achtste finale hoeft de ploeg van Albert Stuivenberg niet de landsgrenzen over. Donderdag gaat het namelijk op bezoek bij AA Gent. Lang duurde de reis dan ook niet.



"We zijn vroeg weggegaan en op tijd aangekomen. Er was nog wel wat onderweg wat aan de hand vanwege het slechte weer natuurlijk", zo grapt de Nederlandse trainer tegenover Sporza. "Het blijft een rare situatie waar beide clubs niet echt om gevraagd hebben. Als je in Europa speelt, tref je natuurlijk liever een club uit een ander land dan België. Aan de andere kant moeten we daar ook niet te lang over zeuren."



"Ik denk dat de kansen fifty-fifty zijn", vervolgt Stuivenberg. "De filosofie komt redelijk overeen. We willen beide aantrekkelijk voetbal spelen en de toeschouwers voornamelijk vermaken. En gezien de stand in de competitie lijkt het er ook op dat wel aan elkaar gewaagd zijn."



Genk staat immers achtste en Gent zevende in de Jupiler Pro League. Voor beide teams is dat ongetwijfeld niet het resultaat waar op gehoopt werd. Het bereiken van de kwartfinale zou echter veel verbloemen.