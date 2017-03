Oppermachtig Barça is kwartfinalist na historisch tweeluik

23:01 – Paris Saint-Germain heeft een ultieme aanvalsstorm van FC Barcelona niet weten te doorstaan. De Catalanen boekten vanavond een historische 6-1 zege in Camp Nou. Barcelona stond voor een schier onmogelijke opgave na een 4-0 verliespartij in de heenwedstrijd. Invaller Sergio Roberto besliste in de laatste seconden van de extra tijd de wedstrijd, terwijl Luis Suárez de thuisploeg al vroeg aan een droomstart hielp.



Suárez liet de Parijzenaren na drie minuten spelen vrezen voor een debacle. In de heenwedstrijd bleek Paris Saint-Germain de absolute meester op het veld, maar de Spanjaarden waren vanavond tot op het bot gemotiveerd om een verrassing te forceren. Uit een voorzet viel de bal uit de kluts tussen Suárez en doelman Kevin Trapp in. De Uruguayaan was zowel de keeper als de PSG-defensie te snel af en kopte de stuiterende bal vanaf enkele meters met een boog in het doel: 1-0.



Barcelona begon met een uiterst offensieve opstelling, met drie centrale verdedigers en Lionel Messi die plaats nam op een versterkt middenveld. De aanvallende tactiek bleek laat in de eerste helft opnieuw goud waard.



Een steekbal van Suárez bereikte Andrés Iniesta. De diepgaande middenvelder bleef in de buurt van achterlijn knap op de been tegenover een slap optredende Marquinhos. Met een uiterste hakbal probeerde Iniesta de bal richting het doel te brengen. PSG-verdediger Layvin Kurzawa raakte de bal ongelukkig aan, waardoor de 2-0 via zijn lichaam in het doel vloog.



Paris Saint-Germain kon maar weinig inbrengen tegenover de aanvallende wervelstorm van de thuisploeg. Op aangeven van Thomas Meunier was spits Edinson Cavani in de tweede helft voor het eerst gevaarlijk, maar zijn inzet eindige op de paal. Meunier was vlak daarvoor in zijn eigen zestienmeter nog de pechvogel van zijn ploeg. Nadat Neymar met een wippertje werd weggestuurd door Messi, haalde de Belg Neymar onderuit. Lionel Messi wist vanaf zestienmeter koel de derde Catalaanse treffer binnen te schieten.



De droom van Barcelona leek na tweeënzestig minuten spelen alsnog in duigen te vallen. Juist toen het verschil tussen de heenwedstrijd en de return nog maar één doelpunt was, sloeg PSG toe via Cavani. Een voorzet van Kurzawa viel perfect voor de voeten van de aanvaller, die niet twijfelde en het leer met zijn wreef hoog tegen de touwen knalde.



Na de 3-1 begon Barcelona aan een ongekende opmars. Nadat Neymar in de achtentachtigste minuut voor een laatste hoop zorgde, door een vrije trap prachtig in de korte hoek te krullen, mocht de Braziliaan in de laatste minuut plaats nemen achter een penalty. Neymar bleef kalm en stuurde Trapp naar de verkeerde hoek.



In de slotseconden van de wedstrijd kroonde Sergi Roberto zichzelf tot clublegende, door een scherpe vrije trap van Neymar nog met zijn tenen aan te raken en de bal zodoende binnen te prikken: 6-1.



Op zeventien maart wordt er geloot voor de kwartfinale van de Champions League en zal blijken tegen welke tegenstander FC Barcelona het mag opnemen.