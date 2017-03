Nederlands Stoke houdt stand bij matig Manchester City

23:05 – Manchester City heeft verzuimd om de Premier League beslag te leggen op de tweede plaats. In eigen huis tegen Stoke City werd het 0-0, waardoor het nu gelijk staat in punten met Tottenham Hotspur, dat een beter doelsaldo heeft dan The Citizens.



Met Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de basis begon Stoke goed in Manchester. El Hadji Diouf kreeg de eerste kans, maar Willy Caballero redde. City kon daar weinig tegenover stellen buiten een vrije trap van Aleksander Kolarov.



Na de rust – toen ook Ibrahim Afellay – waren de kansen er wel voor City. David Silva, Sergio Agüero en Nicolás Otamendi schoten en kopten echter steeds naast het doel, waardoor doelman Lee Grant amper in actie hoefde te komen en Stoke eigenlijk eenvoudig standhield.