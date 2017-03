Koeman wint, King van schlemiel tot held bij Bournemouth

17:57 – Ronald Koeman heeft met Everton ook de vijfde thuiswedstrijd in de Premier League in dit kalenderjaar omgezet in drie punten. De formatie uit Liverpool won zaterdag op Goodison Park met 3-0 van West Bromwich Albion, een directe concurrent op de ranglijst.



Everton, met Maarten Stekelenburg opnieuw op de bank, leidde door twee doelpunten in de laatste zes minuten van de eerste helft al met 2-0 bij de pauze. Kevin Mirallas maakte in de 39ste minuut de 1-0, door raak te schieten vanaf de rand van het penaltygebied. Op aangeven van Romelu Lukaku zorgde Morgan Schneiderlin op slag van rust voor de 2-0. In de slotfase kopte Lukaku zelf uit een voorzet van Ross Barkley de 3-0 eindstand op het scorebord.



Ondanks de winst blijft Everton de nummer zeven van de Premier League, maar het heeft nu nog maar twee punten achterstand op nummer zes Manchester United, dat wel nog twee duels tegoed heeft. Bovendien vergrootte Everton met de behaalde drie punten de voorsprong op nummer acht West Brom tot zeven punten.



AFC Bournemouth won in het eigen Vitality Stadium met 3-2 van West Ham United, maar had het zichzelf veel gemakkelijker kunnen maken als het niet twee strafschoppen had gemist. Joshua King faalde in de negende minuut bij een 0-0 stand vanaf elf meter, Benik Afobe deed in de 37ste minuut hetzelfde bij een 1-1 stand. King herstelde zijn gemiste strafschop echter op formidabele wijze, namelijk met een hattrick. Eén van de drie goals van de Noor was de winnende treffer in de negentigste minuut.



In de strijd tegen degradatie boekte Hull City een belangrijke 2-1 thuiszege op concurrent Swansea City, waar Leroy Fer in de basis stond en Luciano Narsingh inviel. Omar Niasse zette Hull met twee doelpunten na de pauze op een 2-0 voorsprong, Alfie Mawson deed in de slotfase iets terug namens de bezoekers uit Wales. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen zij echter niet.