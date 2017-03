UEFA-ranking: vooruitzichten voor 2018/19 zijn aardig

9:54 – De prestaties van Ajax in de Europa League leveren het Nederlandse voetbal belangrijke punten op met betrekking tot de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Omdat de Amsterdammers ten koste van FC Kopenhagen (2-1 verlies en 2-0 winst) de kwartfinale van het tweede toernooi van Europa hebben bereikt, krijgt de inhaalrace ten opzichte van de concurrenten gestalte.



Nederland moet het momenteel doen met de dertiende plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA en kan niet meer voorkomen dat de landskampioen van het seizoen 2017/2018 niet meer rechtstreeks instroomt in de poulefase van de Champions League, maar dat er voorrondes gespeeld moeten worden. Het is daarom voor de Nederlandse ploegen zaak om ervoor te zorgen dat de kampioen van 2018/2019 wél weer automatisch in de CL-poulefase terechtkomt.



Om dit te realiseren, moet de top-tien (of wellicht de top-elf) van de UEFA-ranking worden bereikt. Momenteel zijn Turkije (38.800), Tsjechië (33.175) en Zwitserland (32.075) de nummers tien tot en met twaalf. Nederland staat momenteel op 29.863 punten, maar wint ten opzichte van de dit seizoen uitgespeelde Tsjechen en Zwitsers wel terrein.



Los daarvan is het gunstig dat de UEFA-lijst op basis van de laatste vijf seizoenen bepaald wordt. Volgend seizoen worden daarom de prestaties van het seizoen 2012/2013 gewist. Dat is mooi, omdat Nederland (4.214) in dat jaar zeer teleurstellend presteerde ten opzichte van Turkije (10.200), Tsjechië (8.500) en Zwitserland (8.375). Nederland doet het dit seizoen beter dan in de afgelopen jaren, met 7.900 punten. Vorig seizoen werden er 5.750 Europese punten gesnoept.



Wat ook nog gunstig is, is dat de top-elf van de coëfficiëntenlijst waarschijnlijk rechtstreeks in de Champions League instroomt, aangezien de regerend CL-winnaar zich automatisch plaatst en er een plaatsje vrijkomt als deze zich al via de nationale competitie geplaatst heeft.