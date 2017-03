OGC Nice verspeelt dure punten op bezoek bij Nantes

18:55 – OGC Nice is er niet in geslaagd om drie punten te pakken op bezoek bij FC Nantes. De ploeg van Lucien Favre bleef op 1-1 steken. Daardoor krijgen de nummers één en twee, AS Monaco en Paris Saint-Germain, de kans om verder uit te lopen.



Alle doelpunten in het duel vielen in een tijdsbestek van zes minuten. Nantes, de huidige nummer tien in de Ligue 1, kwam na 22 minuten spelen op voorsprong via Emiliano Sala. De gelijkmaker van Nice liet niet lang op zich wachten. Jean Michael Seri schoot na een goede aanval vanaf de rand van het strafschopgebied raak.



Na de gelijkmaker wist Nice niet door te drukken en in de tweede helft vielen er geen doelpunten meer. Daardoor geeft de Zuid-Franse ploeg AS Monaco en PSG de kans om zondag verder uit te lopen. Nice heeft momenteel 64 punten verzameld, PSG heeft er eentje meer terwijl Monaco de koploper is met 68 punten.