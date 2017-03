Groep F: Slowakije passeert Slovenië na zege op Malta

22:54 – In groep F heeft Slowakije de tweede plaats achter Engeland ingenomen. De Slowaken boekten zelf een 1-3 overwinning op Malta, terwijl Slovenië in de slotfase van de wedstrijd onderuit ging bij Schotland. De Schotten melden zich door die overwinning ook weer in de strijd om plek twee.



Malta - Slowakije 1-3

Met een schitterend schot in de kruising zette Vladimir Weiss Slowakije binnen twee minuten al op een voorsprong. Een blunder achterin zorgde er echter voor dat Jean-Paul Farrugia Malta binnen een kwartier alweer op gelijke hoogte bracht. Vlak voor rust kwam Slowakije pas definitief op voorsprong. Doelman Andrew Hogg verkeer zich op een lag schot van Jan Gregus. In de tweede helft kwam Malta met tien man te staan na een tweede gele kaart voor doelpuntenmaker Farrugia. Oud-Willem II'er Adam Nemec profiteerde van de overtalssituatie door de 1-3 te laten aantekenen. Dit deed hij net voordat hij zelf met rood het veld af werd gestuurd.



Schotland - Slovenië 1-0

Dat Slovenië hoger stond in de groep dan Schotland, was op het veld niet terug te zien. De thuisploeg domineerde en kreeg ook zat kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Totdat vlak voor tijd Chris Martin de bal voor zijn voeten kreeg. Zijn schuiver ging via de binnenkant van de paal het doel in, waardoor Schotland weer een beetje mag hopen op haar eerste WK-deelname in twintig jaar.