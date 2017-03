Hyballa voelt extra spanning voor derby door nederlagen

22:11 – In Arnhem wordt er zondag weer een echte kraker betwist. Vitesse en NEC staan tegenover elkaar en dat duel brengt de nodige spanning met zich mee. Zeker voor bezoekers uit Nijmegen, die na twee nederlagen langzaam weer in de degradatiezone dreigen te vallen.



"De spanning is groot omdat we even niet gewonnen hebben", vertelt trainer Peter Hyballa tegenover Omroep Gelderland. "Ik voel dat het voor de supporters iets bijzonders is, maar zeker ook voor de spelersgroep. Ik denk dat als we die passie en strijd leveren we in de GelreDome punten kunnen pakken. Dat is voor ons uiteindelijk het allerbelangrijkste. Mooi of lelijk, dat maakt mij niet uit."



De eerste ontmoeting tussen beide ploegen (1-1) is Hyballa in ieder geval goed bevallen. "De derby in Nijmegen vond ik geweldig om mee te maken. Ook de sfeer en de supporters, al kun je erover discussiëren hoe leuk gooien met bier is. Maar bij een derby horen die emoties er ook wel een beetje bij."