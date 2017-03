AZ breekt met duo, Willem II niet verder met Vd Boomen

16:52 – Mattias Johansson en Fernando Lewis hebben geen toekomst bij AZ. De Alkmaarse club meldt vrijdag via de officiële kanalen dat ze het aflopende contract van beide spelers formeel heeft opgezegd. Met de andere spelers die over een aflopende verbintenis beschikken gaat AZ de komende periode nog in gesprek over hun toekomst.



Johansson is bezig aan zijn zesde seizoen bij AZ. De bekerfinalist nam de verdediger in januari 2012 voor 1,5 miljoen euro over van Kalmar FF uit Zweden. Lewis begon zijn profloopbaan bij AZ, maar wist er niet door te breken in het eerste elftal. Dit seizoen speelt hij voornamelijk voor Jong AZ, dat op de titel afstevent in de Tweede Divisie.



Willem II

Branco van den Boomen keert na dit seizoen terug naar sc Heerenveen. Willem II had in het huurcontract de optie om de middenvelder definitief over te nemen van de Friese club, maar laat vrijdag weten hiervan geen gebruik te maken. Van den Boomen speelde dit seizoen, mede door blessureleed, acht wedstrijden voor de Tilburgers.Mattijs Branderhorst verlengde zijn aflopende contract bij Willem II met twee seizoenen, met de optie voor nog een jaar. "Mattijs is een talentvolle doelman met veel potentie. We hebben vertrouwen in zijn kunnen en daarom leggen we hem voor langer vast. Daarnaast is het mooi dat hij uit onze eigen jeugd komt", aldus technisch manager Joris Mathijsen over Branderhorst.