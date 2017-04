Van den Brom: "Alles aan gedaan om te winnen"

21:57 – John van den Brom vond zijn ploeg AZ zaterdag de bovenliggende partij in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Desondanks bleven de Alkmaarders in het AFAS Stadion steken op 0-0 tegen de noorderlingen.



"We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Ik vind dat we goed hebben gespeeld en aardig wat kansen hebben gekregen om te scoren, maar dat is niet gelukt. Aan de andere kant hebben we bijna niets weggegeven", aldus Van den Brom bij FOX Sports. "Het enige dat miste, was de bezetting voor het doel. Dat we daar rustig blijven en iemand anders de kans geven die er beter voor staat. Op dat gebied kunnen we nog winst pakken. Ik vond ons wel veel beter dan Groningen, maar we moeten nog sneller anticiperen."



Alireza Jahanbakhsh maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie. De aanvaller uit Iran, die op de bank zou beginnen omdat hij niet helemaal fit was teruggekeerd van de interlands, meldde zich vandaag te laat op de club. "Hij was veel te laat", zei Van den Brom voor de aftrap al tegen eerdergenoemd medium. "We eten altijd drie uur voor de wedstrijd, dan moet iedereen aan tafel zitten. Dat is de afspraak."