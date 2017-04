Balotelli belangrijk bij overwinning Nice op Bordeaux

23:07 – In de Ligue 1 blijft OGC Nice in het spoor van koploper AS Monaco en nummer twee Paris Saint-Germain. De zuiderlingen wonnen zondag de thuiswedstrijd tegen Girondins Bordeaux met 2-1.



Gaëtan Laborde bracht Bordeaux in de negende minuut aan de leiding in de Allianz Riviera, maar Nice had aan achttien minuten voldoende om orde op zaken te stellen. Mario Balotelli maakte in de zestiende minuut gelijk uit een strafschop, elf minuten later bereidde de Italiaanse spits de winnende treffer van Valentin Eysseric voor.



Met 67 punten staat Nice op de derde plaats in de Ligue 1. Monaco en Paris SG hebben respectievelijk vier en één punt meer, maar speelden een wedstrijd minder dan Nice. De twee topclubs stonden zaterdag tegenover elkaar in de finale van de Coupe de la Ligue, waarbij PSG met 4-1 won.