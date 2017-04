Lille ondanks treffer El Ghazi klaar in Coupe de France

4 april 2017 – Anwar El Ghazi maakte dinsdag zijn tweede doelpunt in het shirt van OSC Lille, maar heeft zijn ploeg daarmee niet naar de halve finale van de Coupe de France kunnen helpen. De noorderlingen verloren in de kwartfinale met 2-1 bij AS Monaco.



Valere Germain bezorgde Monaco de winst, door in de laatste tien minuten van de eerste helft twee keer te scoren. El Ghazi deed in de derde minuut van de extra tijd iets terug namens Lille, maar zijn aansluitingstreffer kwam te laat. De bezoekers, bij wie naast El Ghazi ook Ricardo Kishna in de basis stond, waren vijf minuten voor rust met tien man komen te staan. Carlens Arcus kreeg, bij een 1-0 stand, een directe rode kaart.



En Avant Guingamp schaarde zich net als AS Monaco bij de laatste vier van de Franse beker, maar gemakkelijk ging het niet. Bij vierdeklasser Fréjus St-Raphaël won het slechts met 0-1. Alexandre Mendy maakte vijf minuten na de pauze het verschil.