De Jong jubelt: "Thuisduels niet eerlijk voor tegenstanders"

10:28 – De Graafschap voert nog altijd de ranglijst van de vierde periode aan in de Jupiler League. Vrijdagavond won de ploeg uit Doetinchem thuis met 4-0 van RKC Waalwijk, waardoor de ploeg de geweldige vorm heeft vastgehouden. Trainer Henk de Jong beleefde een prachtige avond.



Bij rust had het wervelende De Graafschap al een 3-0 voorsprong te pakken tegen RKC, dat vrijdag nog op de derde plaats stond in de periode. "Ik zeg het wel vaker dat ik tijdens wedstrijden en trainingen kan genieten van mijn team", vertelt De Jong op de website van De Superboeren. "Thuis is het niet eerlijk voor tegenstanders, we spelen met twaalf man, door zo'n fantastische supportersschare. Die fans slepen ons er doorheen. We hebben mooie goals gemaakt, het was een goede avond. De mooiste goal, van Van den Hurk, werd nog afgekeurd ook. Onterecht volgens mij, na een steekpass van Smeets. Een wereldgoal."



De Jong was zeer te spreken over het spel van zijn team. "We hebben super gevoetbald, heel aanvallend ook. We spelen met drie verdedigers en soms zelfs met twee als er nog eentje het middenveld in gaat te dribbelen. Dat loopt wel aardig, moet ik zeggen. We hebben nog niks, maar gaan door. We gaan het proberen."



Volgende week speelt De Graafschap de lastige uitwedstrijd tegen FC Volendam.