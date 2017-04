Ten Hag: "We hebben FC Twente wel heel lang in leven gelaten"

17:54 – Met nog vier wedstrijden voor de boeg, lijkt FC Utrecht de vierde plek voor het grijpen te hebben. De ploeg van Erik ten Hag won in eigen huis met 3-0 van FC Twente, al mocht daar vooral invaller Nacer Barazite hartelijk voor bedankt worden.



"Hij is fantastisch in vorm", zo roemde de trainer zijn middenvelder na afloop tegenover FOX Sports. Hij zag ook een andere invaller Richairo Zivkovic scoren. "De bank maakt uiteindelijk het verschil, maar ik moet er wel bij zeggen: we hebben ze wel heel lang in leven gelaten en met name door Nick Marsman. Die heeft geweldig gekeept."



Toch was Ten Hag nog meer te spreken over zijn eigen ploeg. "Dit was misschien wel de beste wedstrijd van dit seizoen. Dat biedt wel perspectief. Maar helaas, in april kunnen we nog steeds niet winnen. In mei worden pas de prijzen verdeeld."



Daarmee doelt de trainer op de play-offs om een Europa League-ticket, maar Utrecht zou volgende week zomaar ook invloed kunnen uitoefenen op de titelstrijd als het op bezoek gaat bij Feyenoord. "Wij spelen voor ons zelf en we willen vierde worden. Dus dan willen we gewoon bij Feyenoord winnen."