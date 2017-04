Monaco beschikt in Dortmund over Falcao: "Een kwaliteitsboost"

10 april 2017 – Niet Paris Saint-Germain, maar AS Monaco is dit seizoen de Franse ploeg die het verste reikt in de Champions League. De Monegasken maakten vooral in aanvallend opzicht in hun achtste finale tegen Manchester City. En dat terwijl Radamel Falcao in de return ontbrak.



"Maar gelukkig hebben we hem terug nu tegen Borussia Dortmund. Hij geeft ons een kwaliteitsboost en breng de nodige ervaring met zich mee", vertelt trainer Leonardo Jardim op de persconferentie. "Wel hebben we met Djibril Sidibé en Tiemoué Bakayoko twee belangrijke afwezigen, dus het zal aankomen op de breedte van onze selectie."



"Het zal een zeer intense wedstrijd worden", zo voorspelt Jardim. "Zij hebben meer Europese ervaring dan wij en dat is zeker in hun voordeel en ook is hun selectie sterker. Wij zullen naar onze mogelijkeden met spelen, dus aanvallend. Maar we mogen het verdedigende aspect geen moment uit het oog verliezen."