Juventus zet FC Barcelona kinderlijk eenvoudig opzij

22:40 – Barcelona zal voor de tweede keer deze Champions League een huzarenstukje moeten afleveren, wil het niet uitgeschakeld worden. Na de miraculeuze comeback tegen Paris Saint-Germain in de tweede ronde van het toernooi, staat het nu op grote achterstand halverwege het treffen met Juventus. In Turijn werd het, mede dankzij twee doelpunten van Paulo Dybala, 3-0.





De thuisploeg kwam al bijzonder vroeg op voorsprong via Dybala. De kleine Argentijn werd niet of nauwelijks gedekt door Gerard Piqué en kon in de zestien vrij omdraaien en afmaken. Hierna zette de Italianen actief druk op zoek naar een grotere voorsprong, maar de grootste kans na de openingstreffer was voor de Catalanen. Buffon greep uitstekend in op een één-op-één met Andres Iniesta. Een minuut later was Dybala weer vogelvrij en verdubbelde Juventus de voorsprong.



De tweede helft begon bijzonder aanvallend. Dybala en Higuain kregen vroeg kansen op de 3-0, en Barcelona viel aan via Messi en Suarez. Uiteindelijk was het niet één van die topspitsen, maar Giorgio Chiellini die de volgende goal kon maken. De verdediger, die onlangs cum laude afstudeerde aan de Universiteit van Turijn, knikte een bal via de paal achter Marc-André Ter Stegen, die eens te meer machteloos was.



Hierna zakte Juventus terug en loerde het op opbouwende fouten van Barcelona, dat furieus op zoek ging naar een doelpunt. Luis Suárez had zich hier nuttig moeten maken, maar hij schoot oog in oog met de sterke Buffon naast. In de laatste twintig minuten liet de scheidsrechter zich ook nog twee keer negatief gelden. Zo had hij de bezoekers een strafschop moeten geven, en keurde hij onterecht een doelpunt van Sami Khedira af. Het feestje werd er in Turijn niet minder om, en de Oude Dame gaat met een uitstekende uitgangspositie de return van volgende week in.