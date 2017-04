Dybala: "Hier heb ik van gedroomd sinds ik een kind was"

23:21 – Paulo Dybala had met twee doelpunten een groot aandeel in de 3-0 overwinning van Juventus op FC Barcelona in de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Champions League. De aanvaller was na afloop dan ook zeer tevreden en stelde dat hij als kind al droomde van een dergelijke wedstrijd.



"Dit was een geweldige prestatie van ons. We hebben de meeste kansen gekregen en dit is een goed uitgangspunt voor de wedstrijd in Camp Nou", zegt Dybala in gesprek met Mediaset Premium. "Ik ben heel erg blij. Als kind wilde ik dit soort momenten meemaken en nu is dat gelukt. Dit geeft ons heel veel zelfvertrouwen om verder te gaan en ons doel te bereiken."



Toch weet de Argentijn ook dat het niet makkelijk zal worden in Barcelona. Hij is nog niet vergeten dat Barcelona na een 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain met 6-1 won in eigen huis. "We kunnen nu niet niks gaan zitten doen. We hebben een goed resultaat nodig in de tweede wedstrijd en we moeten de nul zien te houden. Het is lastig om daar te spelen. Maar we hebben een goed team en samen kunnen we het zeker bereiken."