Simeone is fan van Leicester: "Zijn soortgelijke teams"

12:59 – Diego Simeone treft woensdagavond in het Vicente Calderón Leicester City in de kwartfinale van de Champions League. De trainer van Atlético Madrid stelt dat beide clubs een soortgelijke speelstijl hebben en verwacht daarom ook dat de teams bijzonder aan elkaar gewaagd zullen zijn.



Volgens Simeone zal de wedstrijd niet woensdag al beslist zijn. "Ik verwacht geen duel met een grote uitslag voor één van beide teams. Dit worden twee heel lastige wedstrijden en ik denk dat we pas na de return in Engeland weten waar we aantoe zijn", aldus de trainer tijdens de persconferentie. "Ik geloof niet dat Leicester veel balbezit wil hebben. Ze zullen trouw blijven aan hun speelstijl. Daarmee hebben ze Europees voetbal gehaald."



Leicester City en Atlético Madrid worden qua speelstijl vaak met elkaar vergeleken. Simeone snapt dat wel. "Het is mogelijk dat ze inspiratie hebben gehaald uit ons model", zegt de Argentijn, die fan is van spits Jamie Vardy. "Hij is echt een goede aanvaller. Iemand met veel kracht, het soort spits dat Atlético ook altijd heeft."