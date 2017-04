NAC wil met beloftenteam instromen in voetbalpiramide

21:38 – Als het aan NAC Breda ligt, dan stroomt een team van de club vanaf het seizoen 2018/2019 in in de voetbalpiramide. Volgens de club zou dat een goede stap zijn in het ontwikkelen van spelers die afkomstig zijn uit de jeugdopleiding.



"Voor NAC biedt de mogelijkheid om met een beloftenelftal in te stromen in de voetbalpiramide een unieke kans om onze talenten gemakkelijker te laten doorstromen vanuit onze jeugdopleiding en te binden aan de club", legt technisch directeur Hans Smulders uit. "Daarnaast kunnen onze talenten zich vanuit een zwaardere en optimalere weerstand nog beter ontwikkelen. Met een beloftenelftal met een vaste kern spelers instromen in de Tweede of Derde divisie past goed binnen ons beleidsplan om talent verder door te ontwikkelen en meer talent door te laten stromen vanuit onze eigen jeugdopleiding."



NAC meldt dat de club in de komende periode contact houdt met de KNVB om op die manier te kijken wat er mogelijk is.