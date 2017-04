Stegeman: "Vind dat we laatste weken constanter worden"

16:10 – John Stegeman, de trainer van Heracles Almelo, vindt dat zijn ploeg de laatste weken progressie boekt. Vrijdag speelt de Overijsselse club, de huidige nummer negen van de Eredivisie, thuis tegen AZ.



"We weten dat we met AZ een goede ploeg treffen, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Het gaat erom hoe goed we zijn, we moeten onze fouten beperken", zegt Stegeman op de clubwebsite. "We gaan een zware wedstrijd tegemoet, maar het is ook een mooie uitdaging. Ik vind dat we de laatste weken constanter worden. Het is nog niet altijd top, maar ik ben content ten opzichte van de eerdere fasen in het seizoen. We hebben vaker de controle, dat is wel eens anders geweest. Het is Heracles Almelo niet gegeven om elk jaar mee te strijden om de play-offs. Dat doen we nu wel en dat is knap. We kijken nu alleen naar de wedstrijd van morgen en als we er in slagen een resultaat te halen kijken we weer verder."



Stegeman kan tegen AZ niet beschikken over Vincent Vermeij, Peter van Ooijen, Tarik Kada (allen knie), Gor Agbaljan (achillespees), Wout Droste (ribspier), Lerin Duarte en Mark-Jan Fledderus (niet wedstrijdfit), Robin Pröpper is terug van een schorsing. "Iedereen is afgelopen weekend goed uit de wedstrijd gekomen", aldus Stegeman. "We hebben Brandley Kuwas en Thomas Bruns uit voorzorg gewisseld, ook omdat de stand dat toeliet."