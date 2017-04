Hyballa blij met fans, Twente zonder Thesker en Assaidi

20:30 – Van de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie wist NEC er slechts één te winnen, de overige tien gingen verloren. Daardoor staat de Nijmeegse club nu op doelsaldo onder de nacompetitiestreep. Morgen (zaterdag) gaat ze op bezoek bij FC Twente. Peter Hyballa, de coach van NEC, is blij dat de fans achter de ploeg blijven staan.



Hyballa: "Het zal niet makkelijk worden"

Hake: "NEC opportunistische ploeg"

"De steun van de fans blijft geweldig. Na de nederlaag tegen Ajax (1-5, red.) kregen we nog steeds applaus en nu gaan er op Paaszaterdag honderden fans mee naar Twente, dat is zo super", vertelt Hyballa op de clubwebsite. "Wat zij voor ons blijven doen, betekent heel veel. Aan ons om daar antwoord op te geven op het veld.""Het zal niet makkelijk worden tegen Twente. Vooral aanvallend is dat een heel sterke ploeg, met Ünal als bijzondere speler", stelt Hyballa. "Ze zullen ook wel weer meer balbezit hebben dan wij, maar we krijgen onze kansen. We spelen wat dat betreft beter voetbal dan in 2016, toen eigenlijk veel meer op toeval gebaseerd was, alleen maken we onze kansen niet af. Het spel is er met vlagen wel, alleen de resultaten blijven nu uit. Dat maakt dat we nu echt nog vier finales te spelen hebben. Het zijn allemaal lastige wedstrijden, maar in eigen huis hebben we Twente al verslagen, dus waarom zou dat uit ook niet kunnen?"FC Twente is de nummer zeven van het klassement, maar komt wegens een straf niet in aanmerking voor de play-offs om Europees voetbal. "We hebben nog vier wedstrijden, waarvan NEC de eerste is. We moeten laten zien dat we het maximale eruit willen halen. Daar ligt zaterdag de uitdaging, zeker voor ons thuispubliek", aldus coach René Hake op de Twente-website. "We hebben afgelopen week samen goed getraind, we zijn zo optimaal mogelijk voorbereid.""NEC is een opportunistische ploeg, met gevaarlijke spelers voorin", analyseert Hake de tegenstander. "Ze wisselen nogal eens van formatie en daarom weet je niet precies wat je kan verwachten. In hun verloren uitwedstrijd bij FC Groningen zag je dat ze het eerste uur niet minder waren. Hun plaats op de ranglijst verbaast mij." Naast Sonny Stevens en Dylan Seys ontbreken Stefan Thesker (lies) en Oussama Assaidi (niet wedstrijdfit) bij FC Twente.