Isco bezorgt Real Madrid in slotfase overwinning op Gijón

18:09 – Real Madrid heeft ternauwernood puntenverlies weten te voorkomen in de Primera División. Tegen Sportin Gijón stond het lange tijd 2-2 totdat Isco in de laatste minuut van de officiële speeltijd de winnende treffer binnenschoot. Daardoor geeft de koploper nummer twee Barcelona geen kans om dit weekend dichterbij te komen.





Real kwam na veertien minuten spelen op achterstand na een doelpunt van Duje Cop. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, want drie minuten later tekende Isco voor de gelijkmaker. Na de rust kwam Real opnieuw op achterstand. Ditmaal was Mikel Vesga trefzeker. Ook nu kwam de ploeg van Zinedine Zidane weer terug, want negen minuten later werd het dankzij Alvaro Morata 2-2.



Lange tijd leek het daar bij te blijven waardoor FC Barcelona, dat later op zaterdag thuis tegen Real Sociedad speelt, de kans zou krijgen om in te lopen op Real. In de negentigste minuut was daar echter Isco met zijn tweede van de middag. Hij bezorgde Real alsnog de 2-3 overwinning. Het verschil tussen Barcelona en Real bedraagt zes punten. Volgende week staat El Clásico op het programma.