De Ligt gemotiveerd: "Wil iedereen laten zien dat ik het kan"

19:25 – Matthijs de Ligt werd na de wedstrijd tegen sc Heerenveen (5-1 zege) verkozen tot Man of the Match. De verdediger zorgde voor de tweede treffer van de Amsterdammers. Zelf was hij blij dat hij na een mindere periode belangrijk kon zijn voor zijn ploeg.



De Ligt maakte geen sterke indruk in zijn eerste interland voor Oranje en kreeg de nodige kritiek over zich heen. "Ik had een fase met mindere wedstrijden en dan krijg je direct heel het land over je heen. Dat hoort erbij', is de jonge verdediger nuchter in gesprek met FOX Sports. "Ik zie het vooral als een motivatie om te laten zien dat ik het wel kan. Ik heb er geen slapeloze nachten van gehad. Ik heb na afloop gewoon geanalyseerd waar het beter kon."



Davy Klaassen

Ook aanvoerder Davy Klaassen verscheen voor de camera van FOX. De middenvelder geniet van het spel wat Ajax de laatste weken laat zien. "Als ik op het veld sta heb ik steeds het idee dat we makkelijk kunnen winnen. Zelfs donderdag tegen Schalke. Als je bijna elke bal wint, dan ben je alleen maar aan het aanvallen", aldus Klaassen, die gelooft in zowel de halve finale van de Europa League als de titel. "Als ik onze vorm nu zie dan heb ik er alle vertrouwen in."